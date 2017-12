Politiaksjon på Stavanger universitetssjukehus avsluttet 

Politiet fikk melding om saken klokka 12.20. Om lag to timer senere kunne de opplyse at søket var avsluttet uten at de hadde funnet mannen.

– Det er foretatt søk i og utenfor flere bygninger på sykehusområdet uten at vedkommende er observert. Politiet har heller ikke fått melding om observasjoner fra publikum utover den første meldingen klokken 12.20, skriver Sørvest politidistrikt i en pressemelding.

Politiførstebetjent Einar Johannesen opplyser til Stavanger Aftenblad at det var ansatte ved sykehuset som hadde sett en mann som virket forvirret med en machetelignende kniv.

De mistet mannen av syne i nærheten av røntgenavdelingen. Store politistyrker rykket ut for å lete etter mannen, og det var minst 16 bevæpnede politifolk på stedet.

Politiet har sikret seg bilder av mannen fra videoovervåking og har distribuert disse til avdelingene ved sykehuset slik at de skal være obs på ham. Han skal være kledd i sivil.

– Saken etterforskes videre, understreker politiet.

(©NTB)