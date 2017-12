Meyer: LO ba SSB flytte forskere

– LO gikk ganske langt i å bry seg om hvilke personer som skulle være hvor. Vi så faren for at de fikk en veldig sterk hånd på rattet fremover, og det bekymret meg, sier Christine Meyer til VG.

Etter det første oppvaskmøtet mellom Meyer og finansminister Siv Jensen (Frp) 30. oktober tok Meyer kontakt med LO og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) for å fortelle at prosessen med omorganiseringen av SSBs forskningsavdeling ble satt i bero.

Allerede før det andre møtet med Jensen 8. november møtte Meyer LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad og Liv Sannes, nestleder i samfunnspolitisk avdeling. Her ga LO ifølge Meyer uttrykk for at de ønsket to av forskerne tilbake til forskningsavdelingen, skriver avisen.

– Meyer spurte oss om konkrete råd, også om enkeltforskere, til tross for at vi presiserte at vi kun var opptatt av den totale kapasiteten for levering på SSBs samfunnsoppdrag, skriver Bjørnstad i en epost til avisen.

LO og NHO har vært to av de største kritikerne av omorganiseringen, og bekymringen fra de to store arbeidslivsorganisasjonene er ifølge Jensen noe av det som kostet Meyer jobben. Allerede i februar sendte de et bekymringsbrev til statsråden, ifølge Meyer var det før hun hadde bestemt seg for hvordan omleggingen skulle gjennomføres. Meyer opplyser at LO og NHO reagerte på rapporten fra det såkalte Bye-utvalget hun hadde nedsatt, og som ønsket å kutte antallet forskere til mellom 25 og 35. Meyer endte opp med 50.

Bjørnstad skriver at uten LOs engasjement er det lite trolig at Meyer hadde justert seg slik hun gjorde.

– Det var likevel ikke tilstrekkelig for å ivareta SSBs samfunnsoppdrag, skriver Bjørnstad.

