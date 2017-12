PST: Ingen IS-krigere tilbake til Norge på over ett år

– De som vender tilbake etter å ha vært en del av ISIL, må regne med en siktelse når de kommer til Norge. Slik har det vært siden 2013, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til Aftenposten.

De siste månedene har de vært på rømmen fra Syria sammen med andre IS-krigere. Spørsmålet er hvor det er blitt av de anslagsvis 18.000 til 20.000 krigerne som verken er bekreftet døde, eller har returnert til hjemlandet.

PST anslår at hundre nordmenn reiste fra Norge til Syria for å slutte seg til IS. Rundt 20 er drept, mens 40 har reist tilbake til Norge. Mange har saker gående i rettssystemet, og flere har allerede fått dom.

Bernsen understreker at de fleste av returene ligger et stykke tilbake i tid. Rundt 40 nordmenn skal være igjen i Syria.

– Det har vært ganske stille fra disse nordmennene en stund nå, og informasjonen og etterretningen er svært usikker. Vi kan ikke utelukke at det kommer flere tilbake, men foreløpig ser vi ingen tegn til det, sier seniorrådgiver Martin Bernsen.

