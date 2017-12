Eks-politimann tiltalt for beføling av kvinne

Den tiltalte mannen sluttet ved Trøndelag politidistrikt for flere år siden, ifølge Adresseavisen, som omtaler saken.

I deler av tidsrommet som tiltalen omhandler, hadde mannen en lederstilling med arbeidsoppgaver som innebar at han kom i kontakt med den fornærmede kvinnen i saken.

Han er tiltalt for å ha begått legemsfornærmelser mot kvinnen, og ifølge gjerningsbeskrivelsen i dokumentet, skal mannen ha tatt kvinnen «gjentatte ganger på lårene, rumpen og magen og ryggen» til tross for at hun «sa at han ikke måtte ta på henne».

– Vi mener at stadige berøringer innebærer en straffbar krenkelse av kvinnen, forklarer etterforskningsleder Per Martin Utkilen ved Spesialenhetens avdeling for Midt- og Nord-Norge.

Ifølge tiltalen skjedde dette mens mannen jobbet i politiet, men også i en periode etterpå – etter at mannen hadde gått av.

Saken ble anmeldt i oktober i fjor. Advokat Mette Skoklefald skal forsvare eks-politimannen i retten, når den todagers straffesaken starter 15. januar.

– Han nekter straffskyld, sier hun.

(©NTB)