Mange kvinner på Stortinget har opplevd seksuell trakassering

Tre av fire kvinnelige stortingsrepresentanter, 53 av 69, har svart på undersøkelsen som NRK har gjennomført.

Over halvparten, 29 kvinner, svarer at de har opplevd seksuell trakassering, og av disse svarer 86 prosent (25 kvinner) at dette har skjedd i forbindelse med politisk arbeid.

Den seksuelle trakasseringen består blant annet i beføling av kjønnsorganer, tvangskyssing og seksuelle hentydninger. En av stortingsrepresentantene forteller at hun måtte få hjelp av en mannlig kollega for å stoppe en beruset kollega.

22 av de 29 kvinnelige stortingsrepresentantene som sier de har opplevd seksuell trakassering, sier det dreier seg om seksuelle kommentarer, mens 18 sier de har opplevd en fysisk form for uønsket seksuell oppmerksomhet.

