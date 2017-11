Svak nedgang på Oslo Børs

Etter å ha falt med nesten én prosent ved åpning, hentet hovedindeksen seg noe inn i løpet av dagen. Schibsteds A-aksje ble torsdagens mest omsatte, til tross for at kursen falt 0,66 prosent. Onsdag var aksjen dagens vinner, da den sted 2,6 prosent.

Norsk Hydro er nest mest omsatt torsdag, men aksjen faller 4,46 prosent. Marine Harvest (opp 3,32 prosent), Statoil (+ 0,18), Telenor (+ 1,30), Borr Drilling (3,39), Yara International (- 0,72) og DNB (+ 0,07) følger på lista over dagens mest omsatte aksjer.

Sjømatindeksen er opp 1,94 prosent og bidrar til å løfte hovedindeksen.

På de toneangivende europeiske børsene var det kun DAX 30 i Frankfurt som steg torsdag, opp 0,13 prosent. CAC 40 i Paris falt med 0,12 prosent, mens FTSE 100 i London falt 0,58 prosent.

Også oljeprisene faller torsdag. Et fat Nordsjøolje ble torsdag ettermiddag omsatt for 62,57 dollar fatet på spotmarkedet, mens et fat amerikansk lettolje ble solgt for 57,28 dollar.

