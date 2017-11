Stortingsflertallet med Lex Hagen i Nobel-striden

Det er klart etter et møte mellom stortingspresidenten og de parlamentariske lederne i det såkalte valgutvalget på Stortinget torsdag. Regjeringspartiene Høyre og Frp motsetter seg initiativet fra opposisjonen og anklager de øvrige partiene for å åpne for at nye bestemmelser gis tilbakevirkende kraft.