SV vil ha høring i SSB-saken

– Etter Jensens svar og Meyers brev har SV kommet fram til at det må åpnes for høring i SSB-saken. Det er problematisk at finansministeren gir en annen versjon av hva som har skjedd og ikke skjedd, enn hva Meyer og andre har gitt, sier Fylkesnes til NTB.

Onsdag sendte finansminister Siv Jensen (Frp) sine svar på en rekke spørsmål fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Det er andre gang hun svarer komiteen. Ved begge anledninger har avgått SSB-direktør Christine Meyer bestridt Jensens forklaringer og beskrivelser.

– Kontrollkomiteen må finne ut hva som har skjedd i denne saken, og hvorvidt SSBs faglige uavhengighet har blitt utfordret. Om det har skjedd, er det uakseptabelt, sier Fylkesnes.

Komiteen er den eneste på Stortinget med såkalte mindretallsrettigheter. Det innebærer at det er tilstrekkelig om fire av ti komitémedlemmer slutter opp om kravet om å opprette en kontrollsak.

Ap har alene tre representanter i komiteen, noe som gjør at SV kun trenger Aps støtte for at det skal bli høringer i saken. Komiteens leder Dag Terje Andersen (Ap) antydet allerede onsdag at et slikt utfall er sannsynlig. Avgjørelsen blir tatt under komiteens neste møte, kommende tirsdag.

