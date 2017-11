Lex Hagen setter ny fyr på Nobel-striden

Etter et møte mellom stortingspresidenten og de parlamentariske lederne på Stortinget torsdag slo Ap-leder Jonas Gahr Støre fast at flertallet står bak et prinsipp om at verken stortingsrepresentanter eller vararepresentanter kan sitte i Nobelkomiteen.

– Om nødvendig, må dette prinsippet slås fast gjennom en votering, la han til.

Spørsmålet er likevel om et slikt vedtak i praksis kan hindre stortingsvara Carl I. Hagen fra å bli valgt til Nobelkomiteen dersom Fremskrittspartiet holder fast ved at partiveteranen er deres kandidat.

Ulike prinsipper

– Forslaget er interessant, men det er noen løse tråder. Vi må få avklart og vurdert konsekvensene, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad til NTB.

Uklarhetene knytter seg til at det i Stortingets forretningsorden er ulike prinsipper for personvalg og for saker.

– Vi har hatt en grundig gjennomgang av ulike prinsipper som kolliderer og som gjør denne saken krevende, sa stortingspresident Olemic Thommessen (H) etter møtet med de parlamentariske lederne.

Ved personvalg i Stortinget er det i utgangspunktet tilstrekkelig med en stemme, dersom det ikke fremmes en motkandidat.

Motkandidat

Støre understreker at Ap ikke har planer om å fremme motkandidat mot Hagen, som fremdeles er Frps kandidat til Nobelkomiteen.

– Det er et viktig prinsipp at partiene selv har ansvaret for å finne kandidater til Nobelkomiteen, sier han.

Derimot jobbes det med et forslag som slår fast at stortingsrepresentanter og vararepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen.

– Vi hadde håpet at Frp skulle ta dette signalet og finne en annen kandidat som ikke er vararepresentant. Det har de ikke villet gjøre. Da bør flertallet kunne få dette vedtatt i Stortinget, sier Støre.

Han legger til at han er «åpen for» at det kan bli fattet et vedtak i Stortinget som gjør dette helt tydelig før valgkomiteen avgir sin innstilling.

Lex Hagen

Fremskrittspartiets parlamentariske leder Hans Andreas Limi er kritisk til prosessen.

– Jeg synes dette er veldig uryddig. Men det er etter hvert blitt etablert en praksis som sier at det skal være ett sett med regler for Arbeiderpartiet på Stortinget – og et annet sett med regler for Fremskrittspartiet, sier Limi.

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland tar gjerne en diskusjon om regelverket, men er kritisk til å bruke det for å hindre Hagen:

– Vi har hele tiden holdt fast ved at vi ikke ønsker en egen Lex Hagen med tilbakevirkende kraft, men imøteser gjerne en diskusjon om et nytt regelverk framover, sier Helleland.