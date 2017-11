Kraftig økning i bruk av kollektivtransport

Målt i personkilometer økte transporten med jernbane, sporvei og rutebil med 5 prosent fra 2015 til 2016, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB). I løpet av året reiste 25 millioner flere passasjerer med kollektivtransport enn året før.

Bruken av personbil økte også, men på langt nær like mye relativt sett. Ettersom personbiltransporten fra før er klart størst, utgjør imidlertid økningen på 0,4 prosent i antall personkilometer en betydelig økning i veitrafikken.

17 millioner flere benyttet seg av personbil for å komme seg fram dit de skulle i 2016, et tall som inkluderer både førere og passasjerer i personbilene. Siden 2010 har personbilbruken økt med 411 millioner passasjerer – i snitt 68,5 millioner per år.

Alt i alt sto veitransporten, som også inkluderer buss og annen rutebil, for 88 prosent av persontransportarbeidet innenlands i Norge i 2016. Deretter fulgte jernbane og annen skinnegående transport med 6 prosent, lufttransport med 5 prosent og sjøtransport med 1 prosent.

I absolutte tall er det rutebilene som har hatt den største økningen av de kollektive transportmidlene siden 2010, mens prosentvis er det persontransport med forstadsbaner og sporveier som har økt mest de siste årene.

