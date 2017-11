Tysfjord-ordføreren roser politiets gransking av overgrepssakene

– For meg virker det som om politiet har gjort en veldig grundig og god jobb, sier Johansen til NTB.

Han mener nødvendige holdningsendringer allerede er i gang.

– Det merker jeg i lokalsamfunnet, i og med at man har fått opp saker og politiet har arbeidet på en så god måte, får en tillit og forebygging bare gjennom det.

Nordland politidistrikt presenterte tirsdag etterforskningen av den omfattende overgrepssaken som først ble avslørt av VG. Til sammen er det snakk om 151 saker, mange av dem voldtekter.

– Omfanget er jo svært. Det er et lite lokalsamfunn og det er klart at dette preger det, sier ordføreren.

– Vi skal ikke ha det sånn, understreker han.

Johansen roser dem som har stått fram og fortalt om overgrep, og sier dette bidrar til at man kan få ryddet opp. Han viser også til at kommunen har fått egne midler av regjeringen til et prosjekt som skal skape bedre oppvekstvilkår og forebygge nye overgrep.

