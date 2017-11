Oslo Børs svakt opp på rolig dag

Omsetningen tirsdag var vel 4,11 milliarder kroner, noe som antyder en rolig børsdag.

Norsk Hydro var dagens taper blant de mest omsatte på hovedindeksen med et fall på 1,6 prosent i aksjekursen. Statoil var tredje mest omsatt og vokste 1,1 prosent. Marine Harvest toppet omsetningslisten, men falt 0,3 prosent. Telenor falt 0,5 prosent, mens DNB falt 0,3 prosent. Dagens vinner var Orkla som steg 2,1 prosent.

De toneangivende europeiske børsene gikk noe opp tirsdag etter en dårlig start på uken. CAC 40 i Paris steg med 0,6 prosent, mens FTSE 100 i London gikk opp 1 prosent. DAX 30 i Frankfurt gikk opp 0,4 prosent.

Oljeprisene gikk litt oppover tirsdag. Nordsjøolje ble tirsdag ettermiddag omsatt for 63,6 dollar fatet, mens et fat amerikansk lettolje ble solgt for 58 dollar.

