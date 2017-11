Flere rådgivere slutter i Ap

– Årsaken er at vi får færre inntekter på grunn av færre stortingsrepresentanter. Vi jobber med budsjett for 2018 og i den forbindelse må vi redusere bemanningen nå, sier sekretariatsleder Hans Kristian Amundsen til VG.

Han avviser at politikk eller intern strid har noe å si for at staben reduseres.

– Dette dreier seg om budsjett. Det ligger an til at vi får 3,6 millioner lavere inntekt neste år, sier Amundsen. På spørsmål om flere kan måtte slutte, svarer han:

– Nei, vi er der vi skal være nå.

Mandag ble det klart at Jonas Bals, som har jobbet tett med Ap-leder Jonas Gahr Støre gjennom flere år, går over til en jobb i LO. Der jobber allerede kona hans, Maria Schumacher Walberg, som i likhet med Harald Jacobsen tidligere i høst sluttet som rådgivere for Ap på Stortinget da det ble kjent at nestleder Trond Giske skulle overta som partiets finanspolitiske talsperson.

I tillegg til Bals er følgende fem rådgivere i Ap ifølge VG nå innvilget sluttpakke: Lars Mattis Hansen, Siri Holland, Per Gunnar Dahl, Trond Helge Hem og Øystein Skotheim.

