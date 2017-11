Fem personer skadd i trafikkulykke i Nordland

– Helsevesenet jobber nå med personer på stedet, og et Sea King redningshelikopter er på vei for å transportere de skadde til sykehus, sier operasjonsleder Jon-Inge Moen i Nordland politidistrikt til NTB.

Skadeomfanget er ikke avklart, men politiet sier at minst to personer kan betegnes som hardt skadde.

– Vi har patruljer på plass og jobber nå med å få oversikt og kartlegge hva som har skjedd. Per nå kan vi ikke si hva slags ulykke det er snakk om, om det dreier seg om en frontkollisjon eller om kjøretøyene har kjørt i hverandre bakfra. Det vi foreløpig vet, er at det er to personbiler og to vogntog involvert. Det ene vogntoget er utenlandsk registrert, opplyser Moen.

Riksvei 80, som er hovedfartsåren mellom Fauske og Bodø, er stengt i begge retninger ved Kistrand på grunn av ulykken, og ifølge politiet er det nå svært lange køer i området.

– Bilistene må nok regne med en god del ventetid, sier Moen.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 14.49 tirsdag ettermiddag. Det er snøvær i området, men ikke spesielt vanskelig kjøreforhold, opplyser politiet.

