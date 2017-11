Carl I. Hagen mener han har løst Nobel-floken

Hagen sier til Dagbladet at han bøyer seg for ekspertenes dom om at han ikke kan fritas fra vervet som vararepresentant til Stortinget for Frp i Oslo, men at han har funnet en løsning han mener bør kunne aksepteres.

– Dersom jeg blir medlem i Nobelkomiteen, vil jeg hver gang jeg innkalles til Stortinget, søke om permisjon, sier han.

–Jeg vil begrunne permisjonssøknadene med at mitt verv i Nobelkomiteen er så viktig at jeg bør innvilges permisjon. Da vil det være opp til Stortinget i plenum å bestemme om Nobelkomiteens uavhengighet av Storting og regjering er så viktig at permisjonssøknaden blir innvilget. Dette er mitt bidrag til å løse floken. Med denne erklæringen bør innvendingene mot mitt kandidatur være borte, sier Hagen til avisen.

Den tidligere Frp-lederen legger til at han ikke vil komme med ytterligere kommentarer før Nobel-saken er avgjort.

(©NTB)