Bane Nor undersøker påkjørsel av reinsdyr

– Det er tragisk. Vi har et samarbeid med reineierne og har laget systemer og rutiner for å forebygge reinpåkjørsler. Nå undersøker vi hvorfor dette ikke har fungert godt nok, sier områdedirektør Thor Brækkan i Bane Nor.

Hele åtte påkjørsler av reinsdyr fant sted på Nordlandsbanen mellom Kvalfors og Mosjøen fra onsdag 22. til lørdag 25. november.

– Vi vet at ved en av påkjørslene ble vi varslet av reineier, men opplevde teknisk svikt da vi varslet lokfører. Dermed ble tolv dyr påkjørt. For de andre påkjørslene, blant annet den som krevde 65 dyr, er det andre omstendigheter og det er viktig at vi får alle fakta på bordet, sier Brækkan.

Reineierne jobber for tiden med å få dyrene sine til Sjåmoen for å skille dem, og for å transportere dem til vinterbeite på kysten.

Saken har vekket oppsikt i internasjonale medier, og både The Guardian, The Independent, CBS News, ABC News og New York Post har omtalt den.

I en pressemelding skriver jernbaneselskapet at det planlegges å sette opp et viltgjerde på den utsatte strekningen sør for Mosjøen. Et 25 kilometer langt gjerde mellom Laksfors og Mosjøen er ventet å stå ferdig i 2019.

