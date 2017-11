Amundsen: – Overgrepene kan handle om tidligere tiders tabu

– Disse sakene ryster meg dypt, fordi det handler om barn og unge som har blitt utsatt for overgrep over lang tid, sier justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) til NTB om sakene som nå kommer fram i lyset gjennom Tysfjord-etterforskningen.

Politiet har avdekket 151 seksuelle overgrepssaker i Tysfjord-komplekset. 43 er voldtektssaker, mens 40 saker omhandler seksuell omgang med barn under 14 år. Tirsdag meldte politiet at det er tatt ut ti tiltaler, og at det trolig vil bli flere. Mange av sakene går langt tilbake i tid.

– Det er nesten uvirkelig at slikt kan skje uten at samfunnet rundt setter en stopper for det. Det kan være at dette handler om tidligere tiders tabu, sier Amundsen.

På spørsmål om politiet ikke har gjort nok tidligere, svarer Amundsen:

– Jeg vil være tilbakeholden med å uttale meg om hva politiet har gjort tidligere, men etter at dette ble avdekket, har politiet gjort en god jobb med å ta tak i det. Det viktige nå er å treffe gode tiltak overfor dem som har blitt utsatt for overgrep, og å straffeforfølge dem som har begått dem.

