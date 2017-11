Advokater kritiske til opprop om seksuell trakassering

Oppropet er kommet til på initiativ av interesseorganisasjoner og enkeltpersoner i IT-bransjen i Norge, skriver Dagens Næringsliv. I oppropet står det blant annet:

«Hos oss beskytter vi ikke, ansetter eller tjener penger på individer som bryter vår nulltoleranse for alle former for uakseptabel seksuell atferd og seksuelle overgrep.»

Flere advokater reagerer på formuleringen i oppropet og mener den går for langt.

– Jeg mener det er lite proporsjonalt at man for alle typer uakseptabel seksuell atferd skal være avskåret fra jobb i en hel bransje, for all tid, sier advokat Einar Engh i advokatfirmaet Hjort og påpeker at oppropet ikke skiller mellom alvorlige seksuelle overgrep og eksempelvis dumheter begått i russetiden, sier han til avisen tirsdag.

– Dette står i grell kontrast til hva man krever i andre yrker, sier Engh.

Christian S. Svensen i advokatfirmaet Lynx mener også at oppropet går for langt.

– Det er et paradoks at vi i møte med tidligere straffedømte klarer å forholde oss til at man etter soning har gjort opp for sine handlinger. Dette synes å ikke gjelde her, her skal man henges ut i gapestokk, sier han.

Direktør for næringslivspolitikk Abelia, Hilde Widerøe Wibe, som er en av initiativtakerne bak oppropet, mener advokatene tolker formuleringen feil.

– Dette er ingen juridisk avtale, og den er heller ikke juridisk bindende, opplyser hun til avisen og understreker at oppropet er ment for å øke bevisstheten rundt seksuell trakassering og at ledere setter temaet på dagsorden.

