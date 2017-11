Trailersjåfør erkjente straffskyld 17 år etter å ha begått overgrep

I retten erkjente en 42 år gammel mann straffskyld for overgrep 17 år etter at to jenter på seks og sju år ble voldtatt på Romsås i Oslo i juni 2000.