Støre tror forsvarsenighet kan ryke 

Det pågikk mandag en intens dragkamp på Stortinget om regjeringens plan for Hæren og Heimevernet.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre inviterte de øvrige opposisjonspartiene til sitt kontor for å drøfte planen, som er til behandling i utenriks- og forsvarskomiteen. Avgivelsesfristen er tirsdag.

Etter møtet erkjente Støre at det ikke ser ut til å bli noen enighet om å bruke mer penger på landmakten i statsbudsjettet for 2018.

– Det ser ikke slik ut, nei. Det øker sjansen for at vi ikke kan være med på dette, fordi vi ikke kan ta ansvaret for at det ikke blir ordentlig levert. Men det er noen timer igjen av forhandlingene. Vi får se hva vi får til, sa Støre til NTB og NRK på vei ut fra møtet.

Hva som skjer neste år, er imidlertid bare en liten del av samtalene, som berører tunge spørsmål om struktur og fremtidige investeringer i landforsvaret de neste par tiårene.

Helikopterløsning

Forsvarskomiteen fortsetter forhandlingene på et møte på Stortinget klokken 15 mandag.

Sentralt i forhandlingene står spørsmålet om å beholde noen helikoptre for Hæren i nord, noe som vil få budsjettmessige konsekvenser allerede neste år.

Om man ikke får lagt inn penger til en slik helikopterløsning i statsbudsjettet, er en annen mulighet å binde regjeringen til å legge til rette for dette i revidert nasjonalbudsjett i mai, varsler Støre.

Han viser til at det er flertall på Stortinget for en delt helikopterløsning, med noe i nord og noe i sør.

– Da bør vi kunne skrive oss sammen om det med en forpliktelse til at regjeringen legger til rette for det, sier han.

– Ap er opptatt av at vi ikke skal begå den feilen mot Forsvaret vi har begått før, nemlig å vedta struktur og utstyr, uten at det er penger, legger Støre til.

Topplederne fra partiene på Stortinget har også flere ganger drøftet landmaktsplanen, men uten at regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet har vært med.

Bundet i avtale

Også Venstre og KrF har ønsket en delt helikopterløsning, slik Støre skisserer. Men da de to partiene før helgen inngikk sin budsjettavtale med Høyre og Frp, var det med en merknad om at de forplikter seg til å «ikke danne andre flertall som har vesentlige budsjettmessige konsekvenser eller berører saker som er avtalt i budsjettenigheten i 2018".

Etter det NTB forstår, handler derfor forhandlingene nå også om hva som ligger i ordet «vesentlig». Å legge opp til en delt helikopterløsning vil nemlig trolig ikke legge beslag på veldig store ressurser i 2018.

Senterpartiet var allerede før helgen urolig for at formuleringen skulle sette bom for økte overføringer til Hæren og Heimevernet i 2018.

– Det er et reelt flertall på Stortinget for å styrke landmakten med mer penger. Men nå kan jo ikke KrF og Venstre stemme for økte bevilgninger neste år, sa partileder Trygve Slagsvold Vedum før helgen.

Også Støre retter et spark i retning Venstre og KrF.

– Det som skal gjøres for helikoptrene, krever ressurser. Det har de valgt å se bort fra, sier han.

Venstre-nestleder Ola Elvestuen var ordknapp etter møtet.

– Landmaktstudien har et perspektiv som går langt utover 2018. Vi holder selvfølgelig kontakt med regjeringspartiene også om denne saken, sa han.

