Politiet stoppet russefest i Oslo

– Når vi ser på alderen til de involverte og andre opplysninger vi har, tyder det på at dette er ungdommer som er russ først i 2019, sier operasjonsleder Marianne Heidenstrøm i Oslo politidistrikt til NTB.

Hun forteller at politiet ble kalt ut for å bistå ambulansepersonell på stedet.

– De fikk ikke gjort det de skulle, blant annet fordi det var så mye beruset ungdom. Noen av ungdommene kastet også stein mot en brannbil og en politibil. Vår oppgave ble å håndtere ordensforstyrrelse og de berusede ungdommene, sier operasjonslederen og legger til at det ikke er meldt om alvorlige personskader.

Noen festdeltakere valgte på et tidspunkt å tømme ut en del salmiakk, noe som gjorde at mange valgte å dra fra stedet frivillig. Deretter søkte brannvesenet gjennom hallen for å forsikre seg om at alle var ute.

