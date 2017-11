Ingen spor etter savnet 82-åring i Førde

Kvinnen ble sist sett klokka 15.45 fredag ettermiddag, og hun ble meldt savnet samme kveld. Lørdag kveld gikk politiet ut med navn og bilde i håp om at dette kunne hjelpe til i letingen.

Kvinnen er fremdeles savnet og klokken 9. søndag morgen gjenopptok politiet søket med utgangspunkt i stedet hun sist ble observert. Mannskap fra Røde Kors, norske redningshunder og sivilforsvaret deltar i søket.

– Vi har ute noen fra Røde Kors som driver elvesøk, vann-søk og strandsøk med små båter i dag, opplyser operasjonsleder i Vest politidistrikt, Hans Eirik Thue til NTB ved 13.30-tiden søndag.

Ifølge Thue har politiet fått tak i nøkler til noen bygg de ikke fikk undersøkt lørdag, og vil søndag gjøre søk også i disse.

Politiet søker nå etter to parallelle spor, at hun eventuelt har omkommet eller at hun blir funnet i live.

– Vi holder alle muligheter åpne og har utvidet søket til et større område. Vi har søkt det meste av det vi kan søke i området her oppe, sier Thue.

Ifølge operasjonslederen vil søket holde på til mørket skrider fram, og politiet vil da gjøre en ny vurdering på videre søk.

Ifølge politiet kan kvinnen komme og gå fra institusjonen som meldte henne savnet mer eller mindre som hun vil, men da hun ikke kom tilbake eller har vært mulig å komme i kontakt med, valgte de å melde henne som savnet.

Folk som kan ha sett kvinnen, blir bedt om å ta kontakt med politiet.

