Departementer får strøm fra reserveaggregater etter brann i Oslo sentrum

Det var en brann i en transformatorstasjon i Rådhusgata i Oslo som førte til strømbruddene. Politiet meldte om kraftig røykutvikling fra et høyspentrom klokken 0.48 natt til søndag. Det var åpne flammer på stedet, men ingen ble skadd i brannen.

Noen bygninger har fått tilbake strømmen søndag morgen, men ikke alle, opplyser politiet til NTB.

Tallet har steget

Ifølge Hafslund er 558 kunder uten strøm like før klokken 12. søndag formiddag. Tallet har steget noe på grunn av arbeidet med å omkoble kabler for å etablere strømforsyningen.

– Det er et område i kvadraturen som strekker seg fra Oslo domkirke, Stortinget og sørover ned mot Akershus festning. Det er et større sentrumsområde, men hovedsakelig med forretningsbygg, opplyser kommunikasjonssjef Kjell Stamgård til NTB.

Det blir satt opp provisoriske strømkabler og aggregater for å få løst problemene midlertidig.

– Det jobbes med at kundene skal få tilbake strømmen så fort som mulig, men det tar dessverre tid, sier Stamgård. Han legger til at Hafslund håper at alle kunder har fått strømmen tilbake i løpet av ettermiddagen, innen klokken 18.

Departementer uten strøm

Ifølge Aftenposten går flere departementer og Norges Bank på nødstrøm etter brannen. DSS, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, ønsker ikke å fortelle hvilke departementer som er berørt.

– De departementene vi har i Kvadraturen er sikret ved hjelp av backupsystemer, sier presseansvarlig Margot Vågdal i DSS til Aftenposten.

I det aktuelle området ligger blant annet Forsvarsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Kunnskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Også Norges Bank er uten vanlig strømforsyning, skriver avisen. Banken opplyser at de har nødprosedyrer og nødaggregater som automatisk trer inn ved strømstans. Rådhuset er ikke rammet av strømbruddet.

Veisperring i Oslo sentrum

I første omgang ble Rådhusgaten sperret av mellom Akersgata og Rosenkrantz gate på grunn av brannen. Sperringene ble raskt utvidet helt ned til Rådhusplassen. Det kom smell fra området og folk ble bedt om å holde seg unna, men det ble ikke nødvendig med evakueringer som følge av brannen. Brannen ble ifølge politiet slokket ved 5-tiden

Veisperringen er søndag formiddag begrenset til brannstedet ved Rådhusgaten 27. Men det fører til at noen bussruter som normalt kjører i Rådhusgaten i stedet kjører gjennom Operatunnelen.

Stortinget T-banestasjon måtte stenges en periode søndag fordi Hafslund må stenge strømmen der i forbindelse med reparasjonsarbeidet. Den var fortsatt stengt klokken 12 søndag, men T-banetogene kjører som normalt. Det er kun av- og påstigning som rammes.

