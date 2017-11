Fortsatt uklart hvorfor det nye redningshelikopteret veltet på Sola

Helikopteret veltet fredag ettermiddag utenfor en hangar på Sola. Lørdag ligger helikopteret fortsatt veltet på det samme stedet.

Ingen personer ble skadd i helikoptervelten, men det er store materielle skader på helikopteret, opplyser major Stian Roen, kommunikasjonssjef i Luftforsvaret, til NTB. Han sier det er altfor tidlig å si noe sikkert om omfanget av skadene.

– Statens havarikommisjon for Forsvaret skal foreta videre undersøkelser. De kom fredag kveld og er på stedet nå og foretar videre undersøkelser. Det vil nok ta noe tid før man kommer til en konklusjon, sier Roen lørdag.

Bakkekjøring

Luftforsvaret har også utpekt en undersøkelsesoffiser som samarbeider med kommisjonen.

Først når undersøkelsene på stedet er ferdige, vil man forsøke å reise helikopteret opp.

Helikopteret sto på bakken med motor og rotor i gang da uhellet skjedde fredag ettermiddag under såkalt bakkekjøring. Det innebærer at man starter motor og rotor for å gjøre ulike tester. Det var to personer om bord og tre teknisk personell på utsiden.

Kom for en uke siden

Helikopteret er av typen AW101 og er splitter nytt. Det kom til Sola fredag for en uke siden. Dette er det første av 16 slike helikoptre som Forsvaret har bestilt. På sikt skal de erstatte de over 30 år gamle SeaKing-redningshelikoptrene.

Dette første helikopteret skulle etter planen settes i drift i 2018. Det er foreløpig helt uvisst om denne velten vil påvirke fremdriften i prosessen med innfasingen av de nye redningshelikoptrene.

Etter planen skal både justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (Frp) delta på en offisiell markering der helikopteret skal vises fram, 20. desember. Innen det skal også helikopter nummer to være på plass.

Kontrakten om kjøp av 16 nye helikoptre ble inngått i 2013, og de skal fases inn i perioden 2018–2020. Sola er først ute, og deretter følger Ørland (2018), Banak (2019), Bodø (2019), Rygge (2020) og Florø (2020).

(©NTB)