Finansavisen: USAs tidligere ambassade solgt

Salget er ikke bekreftet, men Finansavisen skriver at den har kilder på at det foreligger et bud og en budaksept, samt at det er skrevet kontrakt mellom partene. Salgssummen er heller ikke bekreftet, men prislappen skal ligge på mellom 450 og 500 millioner kroner.

Kjøperen er ifølge avisen eiendomsinvestor Ivar Tollefsen.

Ivar Tollefsen er i ferd med å bli Skandinavias største eiendomsbaron. Ifølge Dagens Næringsliv kontrollerer han nærmere 30.000 utleieleiligheter til en verdi av 55 milliarder kroner i Norge, Sverige og Danmark. 4.500 av leilighetene er i Norge.

– Jeg kan bekrefte at vi har vært med på å legge inn bud, sier utviklingsdirektør Kai Sjøvold i Tollefsens selskap Fredensborg til Finansavisen.

– Jeg har ingen kommentar til om vi har kjøpt, fortsetter han.

Det er meglerselskapet CBRE som har oppdraget med å selge den tidligere ambassadebygningen i Oslo sentrum. Administrerende direktør John Olof Solberg vil foreløpig ikke kommentere saken, men sier han regner med at salget er endelig gjennomført før jul. Tidligere i høst uttalte Solberg at interessen for bygningen var enorm, og at antall bud var nesten tresifret.

Bygningen i Henrik Ibsens gate like ved Slottet i Oslo har stått tom etter at den amerikanske ambassaden flyttet til Huseby, vest i Oslo, i vår.

Den gamle ambassadebygningen har preget bybildet siden 1959 og er nå under fredning. Riksantikvaren har beskrevet bygningen som en av landets arkitektoniske perler.

