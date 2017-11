Bøhler krever skjerpet innsats mot tvangsekteskap

Bøhler vil at den aktuelle paragrafen også skal omfatte «arrangert ekteskap med utilbørlig press», skriver Klassekampen.

– Altfor mange arrangerte ekteskap er i realiteten tvangsekteskap. Det er blitt en aksept for at tvangsekteskap er galt, men arrangerte ekteskap er greit. Men også de arrangerte ekteskapene inngås under stor grad av press, mener Bøhler.

Tirsdag holder han en interpellasjon i Stortinget, og han forventer at integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) kommer med ny politikk hvor lovendringen er ett tiltak.

Hatpredikanter

– Dersom hun ikke gjør det, får vi fremme sakene selv fra Stortinget, sier Bøhler, som mener regjeringen har vært unnvikende på integreringsfeltet.

– Listhaug gikk hardt ut i valgkampen i år og ville forby hatpredikanter å komme til Norge, men jeg har ikke sett noe om dette i framlegget om ny tros- og livssynslov, sier Bøhler.

Stortingsrepresentanten fra Oslo etterlyser også sterkere virkemidler overfor personer som har religiøs eller kulturell begrunnelse for å ikke delta i arbeid.

I feil parti

– I integreringsmeldingen vedtok et enstemmig storting at denne gruppen ikke skal få økonomisk støtte av det offentlige. Likevel får jeg henvendelser fra folk i Nav som etterlyser et regelverk de kan bruke. Det har ikke kommet på plass, sier Bøhler.

Stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos (Frp) roser Bøhlers engasjement, men mener han er i feil parti. Hun mener også at Listhaug ikke kan beskyldes for å være unnvikende.

– Det er ikke Sylvi Listhaugs feil. Hun vil få til mye, men møter motstand.

