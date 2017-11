Byantikvaren godkjenner Melgaards «dødshus»

Byantikvaren i Oslo har bestemt at prosjektet får dispensasjon fra kulturminneloven. Dermed er utbyggerne kommet et skritt videre mot bygging, skriver Klassekampen.

Protestene mot Melgaards dødshus har vært mange fra naboer, naturvernere og kunstnere, som mener byggingen er en kraftig inngripen i arven etter Edvard Munch.

Det er andre gang på ett år at Byantikvaren sier ja til byggesøknaden. Det første vedtaket resulterte i en massiv klagestorm til Riksantikvaren, som mente saken var for dårlig opplyst og sendte den i retur til Byantikvaren.

Melgaard har etter at den første søknaden ble sendt, trukket hele boligen tilbake fra delen av området som er fredet og inn i et tilstøtende friområde. For å imøtekomme innsigelsene er også planene om en underjordisk adkomstvei til boligen skrinlagt, samt at planene om et stort atelier under bakken med naturlig overlys gjennom et vannspeil er forlatt, skriver Klassekampen.

Hallvard Haugerud, som er nestleder i Ekely borettslag, sier til Klassekampen at endringene ikke gjør at naboene gir opp kampen mot oppføringen av huset.

– Det at bygget nå er trukket tilbake, forandrer ikke på det vesentligste, nemlig at prosjektet er en kraftig inngripen i fredningen av Munchs område, sier Haugerud.

Det er nå opp til plan- og bygningsetaten i Oslo å vurdere saken videre.

«A House to Die In» er et samarbeid mellom kunstneren Bjarne Melgaard og Snøhetta. Huset er planlagt på naboeiendommen Kikkut, 170 meter sør for Edvard Munchs eiendom Ekely i Ullern bydel i Oslo. Dette området er delvis fredet. Villaen på Ekely ble revet i 1960, atelieret står fremdeles.

