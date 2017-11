Sykehjemsassistent dømt for overgrep mot kolleger

De to forholdene den 27 år gamle mannen er dømt for fant sted i mars i fjor, skriver Stavanger Aftenblad. Ved en anledning skal mannen ha befølt en kvinnelig kollega, og Stavanger tingrett mener han forsøkte å beføle en annen kollega uken før.

Retten tror ikke på forklaringen mannen har gitt om at han bare ville massere eller kile de to kvinnene. Det festes heller ikke lit til forklaringen om at han har misforstått situasjonen. Dommen påpeker at kvinnene ble holdt fast mot sin vilje.

I rettssaken fortalte kvinnene at de opplevde situasjonene som svært skremmende og fryktet at tiltalte ville voldta dem.

27-åringens forsvarer, advokat Odd Rune Torstrup, sier mannen vil anke dommen.

– Min klient erkjenner at det som han trodde var en lek gikk for langt. Han er imidlertid av den oppfatning at han ikke har foretatt seg noe straffbart, sier Torstrup.

