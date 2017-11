Styret i Norske Skog vil trolig begjære selskapet konkurs

"Etter kunngjøringen fra Aker og Oceanwood, er rekapitalisering av Norske Skog et usannsynlig mål. Som følge av det vil Norske Skogindustrier trolig begjæres konkurs", skriver styret i Norske Skogindustrier i en børsmelding.

Kunngjøringen kommer samme dag som Aker og hedgefondet Oceanwood i en felles børsmelding meldte at de ønsker å by på datterselskapet Norske Skog AS. Styret poengterer at fabrikkene til Norske Skog vil operere som normalt, og at selskapets partnere kan vente seg samme leveranse.

Framstøtet fra Aker og Oceanwood kom imidlertid overraskende på styreleder i Norske Skogindustrier, Christen Sveaas.

– Det kan bety konkurs, sa han torsdag morgen til Dagens Næringsliv.

I børsmeldingen sier styret at det gleder seg over at Aker sammen med Oceanwood har tatt en rolle sammen i rekapitaliseringen av Norske Skog-gruppen.