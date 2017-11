Store ødeleggelser etter Ylva i Nord-Norge

– Det har vært en hektisk dag for alle nødetatene. Det har ikke vært noen personskader som vi kjenner til, men de materielle skadene er store. Vinden har tatt en del garasjer og tak og skapt andre skader på bygninger, sa operasjonsleder Mats Bernhoft i Nordland politidistrikt til NTB torsdag kveld.

Ylva rammer fylkene Nordland og Troms med vindstyrke på opptil 50 meter i sekundet i kastene. I størstedelen av Nordland er vinden ventet å minke i løpet av torsdagskvelden, mens den i Troms først går tilbake fredag morgen.

– Det har roet seg de siste timene med meldinger inn til oss, men det var stort trøkk fra klokka 12 og utover ettermiddagen, sier Bernhoft.

Bygning truet

Flere tusen har vært uten strøm i løpet av dagen og kvelden. Den mest dramatiske hendelsen i Nordland var kanskje en bygning ved Fauske som sto i fare for å bli tatt av vinden og blåse over både jernbanen og E6.

– Vi måtte jo dele Norge i to, sier operasjonslederen og viser til at begge de to hovedferdselsårene måtte stenges.

Bygningen ble etter hvert støttet opp av en stor gravemaskin, og veien kunne åpnes igjen.

Tak forlot fjøs

Lenger nord, i Troms politidistrikt, rammet Ylva noe senere og er først ventet å roe seg fredag. Rundt klokka 21.45 gjentok operasjonsleder Eirik Kileng oppfordringen om at folk bør holde seg innendørs og heller ikke dra ut på kjøretur.

– Det er vanskelige kjøreforhold. Hvis folk ikke må, bør de ikke legge ut på tur. Særlig oppe i heiene ser bilistene ingenting, og de kommer seg ikke videre. Det har vært kolonnekjøring på fjellovergangene. I tillegg er de fleste ferjesambandene innstilt, sier han til NTB.

De materielle skadene er omfattende.

– Det er en del tak som har forlatt diverse fjøs og sånt, og en del falleferdige hus har mistet takene sine, sier Kileng.

Busser veltet

En skolebuss med 28 passasjerer kjørte av veien ved Brøstadbotn i Troms torsdag morgen. Ingen ble skadd. Også utenfor Tromsø blåste en buss av veien litt før klokken 6. Sjåføren var alene i bussen og ble kjørt til legevakten.

– Det har ikke vært alvorlige personskader. Men en buss på finsk side har blåst av veien, og da ble tre personer lettere skadd. Ellers har en del strømledninger ramlet ned, og en del trær har ramlet over veiene, sier Kileng.

Flere steder har båter slitt seg, og operasjonslederen forteller at i Silsand ligger en cabincruiser i fjæra etter å ha dratt med seg brygga.

Også i Troms har et stort antall husstander mistet strømmen.

– Vi får en del telefoner fra folk uten strøm. Men det er ikke noe vi kan gjøre så mye med, sier Kileng.

Lettere skadd i steinras

Ekstremværvarselet gjelder kun for Nordland og Troms. Men heftig vær har skapt problemer flere andre steder i landet, og Meteorologisk institutt har sendt ut flere obs-varsler.

Kraftig regnvær førte torsdag morgen til et steinras på riksvei 13 langs Sandvinvatnet i Odda. Flere digre steiner ramlet ned på veien, og to bilførere slapp unna med skrekken.

– En bil gikk i autovernet. En jente er kjørt til sykehuset i Odda med lettere skader, sa operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt til NTB etter ulykken.

Mye nedbør har også ført til at elver har flommet over flere steder. NVE har sendt ut flomvarsel for Hordaland, Rogaland og vestlige deler av Agder.

– Flomvarslet gjelder nå også for fredag 24. november i Rogaland og vestlige deler av Agder. I de større vassdragene med mye innsjøer tar det tid før vannføringen synker under nivå for flom, skriver NVE på sine nettsider torsdag kveld.

