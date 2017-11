Presidentskapet slår fast at Hagen ikke kan trekke seg

– Når det gjelder spørsmålet om mulig fritak, så lar ikke det seg gjøre, sier stortingspresident Olemic Thommessen til NTB.

Han opplyser at det er Konstitusjonell avdeling på Stortinget som har foretatt en gjennomgang og kommet til denne konklusjonen.

Presidentskapet drøftet spørsmålet på sitt møte torsdag formiddag. Saken er ikke formelt behandlet siden det ikke foreligger noen søknad, men Thommessen sier de har hatt en orienteringsrunde om temaet.

– Mitt svar til Fremskrittspartiets stortingsgruppe vil være at Hagen ikke tilfredsstiller de kravene som Grunnloven og valgloven stiller for å få fritak for sitt verv som vararepresentant, sier han.

Et annet spørsmål er om Hagen kan be om permisjon. Det vil man i tilfellet komme tilbake til, dersom han søker om det, opplyser Thommessen.

Frps partinestor ga onsdag stortingsgruppa i partiet beskjed om at han ønsket å trekke seg som vararepresentant med øyeblikkelig virkning for å kunne bli valgt til medlem i Nobelkomiteen.