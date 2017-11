Norske Skog tapte 9 millioner kroner

Til sammenligning hadde konsernet et overskudd på 190 millioner kroner i samme periode i fjor, opplyser Dagens Næringsliv.

Resultatene er imidlertid langt bedre enn i andre kvartal i år, da selskapet tapte 546 millioner kroner.

Norske Skog skulle ha lagt fram sine resultater 19. oktober, men fristen ble utsatt for å gi konsernet mer tid til å dra i land en refinansieringsløsning som kan redde konsernet fra konkurs før tallene ble frigitt.

For tre uker siden gikk fristen for en redningsplan for Norske Skog ut, uten at konsernet og kreditorene har kommet til en enighet.

