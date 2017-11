Mann frifunnet i voldtektssak i Rogaland

Ifølge tiltalen forgrep han seg på en kvinne som på grunn av beruselse var ute av stand til å gjøre motstand. Hendelsen i tiltalen fant sted i Sandnes i juni 2015.

Den 34 år gamle mannen har hele tiden nektet for å ha voldtatt fornærmede og har fastholdt at den seksuelle omgangen var frivillig, skriver Stavanger Aftenblad.

Juryen i lagmannsretten svarte «nei» på spørsmålet om tiltalte var skyldig i forsettlig voldtekt. Juryen svarte deretter «nei» på spørsmålet om tiltalte da var skyldig i grov uaktsom voldtekt.

34-åringens forsvarer, advokat Bjørn Andre Gulstad, sier til Stavanger Aftenblad at hans klient først og fremst er overlykkelig over å ha blitt hørt.

– Det var godt for min klient å oppleve at noen fester lit til det han hele tiden har hevdet, nemlig at dette aldri har vært en voldtektssak, sier Gulstad.

Den fornærmede kvinnens bistandsadvokat, advokat Anne Kroken, sier hennes klient er fortvilet over avgjørelsen.

– Etter denne opplevelsen vil hun fraråde kvinner å anmelde voldtekt. Den prosessen hun har opplevd, forverrer og forsterker overgrepet, sier Kroken, som er svært kritisk til at det har tatt to og et halvt år å få en avgjørelse i saken.

