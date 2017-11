Hagen har Nobel-planen klar

«Ingen vet hvor Hagen hopper», er det mange ganger blitt sagt om mannen som i fem tiår har satt sitt preg på norsk politikk. Selv er den mangeårige Frp-formannen tilknappet og hemmelighetsfull i en tekstmelding til NTB, men han antyder at neste trekk er like om hjørnet:

– Planene er klare, men venter litt, skriver Hagen.

Tidligere på dagen fastslo stortingspresidenten – for øvrig et annet høythengende verv Hagen i sin tid gjorde krav på – at det ikke lar seg gjøre å innfri ønsket om et fritak fra vervet som vararepresentant.

Sier nei

Stortingets konstitusjonelle avdeling har foretatt en gjennomgang og kommet til denne konklusjonen, opplyser stortingspresident Olemic Thommessen (H).

Saken er ikke formelt behandlet siden det ikke foreligger noen søknad om fritak, men spørsmålet ble diskutert under torsdagens møte i presidentskapet.

– Mitt svar til Fremskrittspartiets stortingsgruppe vil være at Hagen ikke tilfredsstiller de kravene som Grunnloven og valgloven stiller for å få fritak for sitt verv som vararepresentant, sier Thommessen.

Permisjon?

Frps partinestor ga onsdag stortingsgruppa i partiet beskjed om at han ønsket å trekke seg som vararepresentant med øyeblikkelig virkning for å kunne bli valgt til medlem av Nobelkomiteen. Men det går altså ikke.

– Det aksepterer selvfølgelig også Fremskrittspartiet. Men vi mener det kan være rom for å innvilge permisjon for stortingssesjonen slik at Hagen får fylt denne rollen, sier Frps medlem i presidentskapet, Morten Wold.

– Det vil løse den floken vi er i nå, hvor Frp ønsker Hagen som sin kandidat, mens man samtidig er opptatt av at det ikke er noen bindinger mellom Stortinget og Nobelkomiteen, tilføyer han.

Det er opp til Stortinget å vurdere permisjonssøknader, men reglene praktiseres svært strengt. Bare til internasjonale toppjobber er det en viss presedens for å kunne slippe å møte i nasjonalforsamlingen.

– Man kan si at Nobelkomiteen også er et internasjonalt anliggende, argumenterer Wold.

Ikke avklart

Spørsmålet om Hagen kan søke permisjon, vil man i tilfelle komme tilbake til, dersom han søker om det, opplyser Thommessen.

Men slik Hagens ønske om å tre inn i Nobelkomiteen skapte hodebry for Stortingets regelkyndige, har sakens nye vending samme virkning. For spørsmålet er om Hagen kan be om permisjon som vararepresentant. Når han ikke møter, er det jo ikke noe å be om permisjon fra, anfører kilder NTB har snakket med.

Snarere enn å be om permisjon, kan vararepresentanter søke fritak, men det har etter det NTB får opplyst aldri tidligere skjedd at det er innvilget et slikt fritak for hele stortingsperioden. Vanligvis skjer dette ved at det tas stilling til en søknad fra gang til gang.

Det er paragraf 62 i Grunnloven som fastsetter reglene for når man kan tre ut av Stortinget. Det har skjedd ved overgang til jobb i regjeringen, departementene, utenrikstjenesten eller Høyesterett, men aldri tidligere ved utnevnelse til verv i Nobelkomiteen.

Skulle Hagen søke om å tre ut av Stortinget på dette grunnlaget, må konstitusjonell avdeling derfor ta en ny gjennomgang av saken.