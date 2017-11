FN kritiserer norsk likestillingspolitikk

Norge får ros fra FNs kvinnediskrimineringskomité for å ha opprettet en ny likestillingsnemnd som kan gi erstatning. Samtidig er komiteen kritisk til at nemndas mandat ikke omfatter saker om seksuell trakassering, skriver Klassekampen.

At likestillingsloven er erstattet av en kjønnsnøytral lov mot diskriminering faller heller ikke i god jord. Norge oppfordres til å sikre at den nye loven «ikke undergraver strukturelle aktiviteter for å fremme likestilling mellom kjønnene».

I tillegg mener komiteen blant annet at omorganisering og stillingskutt i Likestillings- og diskrimineringsombudet setter rettssikkerheten til kvinner i fare. FN-komiteen krever også at Stortinget dropper planlagte kutt i tilbud til fri rettshjelp for kvinner.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) mener noe av kritikken bommer, men sier hun tar den på alvor. «Regjeringen legger stor vekt på å ha en god dialog med komiteene som overvåker FN-konvensjonene vi har sluttet oss til. (...) Vi går nå gjennom anbefalingene og vurderer hvordan de skal følges opp», skriver hun i en epost.

