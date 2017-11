BNL: Lavere vekst for byggenæringen neste to år

Det spår Byggenæringens Landsforening i en ny rapport om markedsutsikter og prognoser for bygge- og anleggsmarkedene. I 2016 var veksten 5,1 prosent, i år skal den bli 6,8 prosent, mens det i 2018 og 2019 ligger an til å bli 3,6 og 2,6 prosent vekst.

– Rapporten viser at bedriftene må forberede seg på at den historisk høye veksten som har vært de siste årene vil avta, og rigge seg for et tøffere marked fremover, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL til NTB.

Ulike utsikter

Byggenæringen deler opp rapporten i utsikter for nye bygg, oppussingsmarkedet og anleggsbransjen.

Investeringer i nye boliger økte rekordmye i fjor og i år, med vekst på 13 og 15 milliarder kroner. Ifølge BNL blir det i år igangsatt 38.000 nye boliger, det høyeste antallet siden 1979. I lys av at det ventes lavere boligpriser framover og at nyboligsalget går saktere, ventes det også nedgang i investeringene med nesten 1 milliard kroner i 2018 og ytterligere 6,4 milliarder kroner i 2019.

Anleggsmarkedet er minst, men vokser mest, og sånn sett vil en økning på 20 milliarder i investeringer i samferdsel kompensere for investeringsfallet i nyboligbyggingen fram til 2019.

Oppussing

I oppussingsmarkedet, som egentlig heter ROT-markedet (rehabilitering, ombygging og tilbygg), vil investeringene i år øke med 3,5 prosent, mens veksten avtar til 2,5 og 1,8 prosent de kommende to årene. Her er det spesielt ombyggingsaktivitet som bidrar til fortsatt vekst.

Aktiviteten i byggenæringen er påvirket av oljeprisfallet, men økt offentlig pengebruk og økende boliginvesteringer har hatt stor betydning. Disse faktorene hindret resesjon i fastlandsøkonomien i 2016 og har bidratt positivt til veksten også i år.

(©NTB)