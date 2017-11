Alf Prøysens ærespris til Lars Martin Myhre 

Prisvinnerne ble hedret på Alf Prøysens dødsdag, 23. november, for fremragende innsats innen musikk, visekunst eller diktning.

Artist, musiker, komponist og produsent Lars Martin Myhre er tildelt Alf Prøysens ærespris for sitt lange virke innen musikk og visekunst. 61 år gamle Myhre omtales i juryens begrunnelse som en av «de virkelig bærende bjelkene i norsk musikkliv gjennom snart 50 år».

Myhre har i løpet av karrieren mottatt fire Spellemannpriser, blant annet for låten «Noen ganger er det all right» med Odd Børretzen i 1996.

– Vi håper du fortsetter å bre om deg med din eksepsjonelle finesse, kunstneriske finurlighet, beundringsverdige musikalitet, ærlige nerve, smittende engasjement, samlende lagånd og utrettelige tro på visemusikksjangerens dype kraft i mange, mange, mange år til, heter det i juryens begrunnelse.

– Får gåsehud

De skriver videre at dersom Alf Prøysen selv hadde vært til stede i bransjen i dag, så hadde han nok samarbeidet med årets æresprisvinner for lenge siden.

– Og juryen får gåsehud av å tenke på hvordan det ville ha blitt hørende ut.

I tillegg til Prøysens ærespris, delte Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA) og Libris ut både Prøysenprisen og Teskjekjerringprisen torsdag kveld.

Gruppa No. 4, som består av Julia Witek, Ingeborg Marie Mohn og Emilie Christensen, mottok Prøysenprisen. I sin begrunnelse skriver juryen blant annet at den «har veldig sans for deres uforutsigbare, finurlige tekster som tar opp arven etter Alf Prøysen på en mesterlig måte.»

Teskjekjerringa

Musiker, låtskriver, komponist og dramatiker Rasmus Rohde fikk Teskjekjerringprisen for sin «sin innsats for musikk med spesiell vektlegging på virksomhet rettet mot barn». Juryen mener Rohde tar opp arven etter Prøysen på mesterlig vis.

Prisen, som er oppkalt etter hovedpersonen i den kjente og kjære barnebokserien skrevet av Prøysen, kommer i likhet med de to andre prisene med en statuett og premiepenger på 25.000 kroner.

Utdelingen fant sted under konserten «Prøysen tel by'n» i Kulturkirken Jakob i Oslo. Under konserten står flere artister fritt til å ta for seg Prøysens viser og andre verker, for så å lage sine egne versjoner av dem.

I år var det Eldar Vågan, prisvinneren No. 4, Per Olav «Skranglebein» Mydske, Frida Ånnevik, Einar Økland og Espen Leite som presenterte den kjente visesangeren og forfatteren i ny stil.

