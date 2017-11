Nordlys: Siktet 21-åring skal ha gått til healing hos drapsoffer

Kvinnen blir fremstilt for fengsling i Nord-Troms tingrett klokken 15 onsdag ettermiddag.

Den drepte kvinnen har skrevet flere bøker der hun fortalte hvordan hun angivelig kommuniserte med døde mennesker. Hun var også kjent som healer i lokalmiljøet, skriver Nordlys.

Blant dem som skal ha søkt hjelp hos 84-åringen, er den 21-årige kvinnen som nå er siktet for å ha drept henne, ifølge avisen. Politiet vil foreløpig ikke å kommentere disse opplysningene.

Den siktede kvinnen var tirsdag ikke avhørt av politiet og var for syk til å møte advokat Ulf E. Hansen som er oppnevnt som forsvarer.

– Hun er innlagt på psykiatrisk sykehus. Jeg har vært i kontakt med sykehuset, og vi er enige om at jeg holder meg i ro til situasjonen er avklart og til hun er kommet i bedre form, sa Hansen til NTB tirsdag kveld.

21-åringen ble pågrepet i huset der kvinnen i 80-årene ble funnet død mandag ettermiddag. De to skal ha bodd i nærheten av hverandre. Politiet har ikke gitt noen opplysninger om drapsvåpenet.

Politiet har fortsatt ikke identifisert drapsofferet formelt. De vil derfor ikke frigi navnet hennes ennå. Politiet opplyser imidlertid at de har all grunn til å tro at kvinnen som ble drept, er kvinnen som bodde i huset.

– Det har vist seg vanskeligere enn først antatt å fastslå en sikker identifisering av avdøde, opplyser politiet i en pressemelding onsdag formiddag.

