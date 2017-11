Miljøvernere hardt ut mot staten i klimarettssaken 

Statens strategi har vært å dele opp fakta og komplekse sammenhenger i små biter. Da mister man sammenhengen og det store bildet, slo advokat Cathrine Hambro fast i sitt sluttinnlegg på den siste dagen av rettssaken i Oslo tingrett.

– Denne fragmenteringen er en illegitim pulverisering og en ansvarsfraskrivelse, sa hun.

Norske Greenpeace og Natur og Ungdom har saksøkt staten fordi de mener tildelingen av i alt 40 blokker for oljeleting i Barentshavet i 23. konsesjonsrunde er i strid med Grunnlovens paragraf 112, den såkalte miljøparagrafen.

Organisasjonene håper rettssaken vil gjøre det tydelig at norsk oljepolitikk er i strid med den miljøpolitikken som trengs for å unngå de verste konsekvensene av klimaendringene, og at lisenstildelingene er fullstendig uakseptable sett fra et miljøperspektiv.

– Hvorfor står vi her? Det er fordi klimaproblemet er overhengende og alarmerende, innledet Hambro i retten onsdag.

– Grunnlovens 112 pålegger staten plikter når det gjelder miljø og klima. Da er hovedspørsmålet, gjør Norge nok? spurte hun.

Svaret er et klart nei, mener Hambro, som viser til Parisavtalens mål om en temperaturstigning på godt under 2 grader.

– Det haster. Sjansene for å nå målet i Parisavtalen reduseres for hver dag som går. Det er ikke sånn at staten bommer på målstreken. Den bommer totalt, sa Hambro.

