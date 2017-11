Kongos president betalte sykehusopphold for Joshua French

I boken «Dødsdømt i Kongo» skriver Kari Hilde French om den årelange kampen for å få sønnen Joshua French ut av fengsel i det afrikanske landet. Lite ante hun om at oppholdet i Kongo skulle vare i mer enn tre år da hun kom til rettssaken hvor sønnen var blitt tiltalt for drap etter at Moland døde i militærfengslet Ndolo i august 2013.

Boka til Kari Hilde French lanseres onsdag.

I noe som nærmest var en farse av en rettssak, og til tross for at norske rettsmedisinere konkluderte med at Moland hadde tatt sitt eget liv, ble French dømt til livsvarig fengsel for å ha drept sin egen venn. Dommen kom på toppen av de fire dødsstraffene og en livstidsdom French var idømt tidligere i 2009.

Etter den siste dommen i februar 2014 ble French alvorlig syk i fengselet. Han sluttet å spise og tok nesten ikke til seg væske. Mens fengselsledelsen unnlot å gjøre noe, var Kari Hilde French i dialog med etterretningstjenesten i Kongo, som på president Joseph Kabilas ordre forsøkte å få nordmannen overført til Norge. French skulle overføres fra fengsel til sykehus og deretter til Norge.

– Planen var å få Joshua fra sykehuset i Kinshasa til et sykehus i Norge. President Kabila hadde til med bevilget penger til å betale for sykehusoppholdet, skriver Kari Hilde French i boka.

En utkast til avtale som var skrevet av lederen for Kongos nasjonale etterretningstjeneste, Kalev Mutondo, skal ha blitt sendt fra Kongo til Norge.

– President Kabila hadde også gitt beskjed om at han ønsket at løsningen skulle forhandles fram mellom etterretningsetatene i de to landene. Fra Utenriksdepartementet fikk jeg ingen informasjon om dette, skriver Kari Hilde French videre som oppgir at hun fikk opplysningene fra sine kongolesiske kontakter.

Opplegget smuldret derimot bort. I løpet av våren ble Joshua French overført til en villa hvor han ble tatt hånd om av moren og norske helsearbeidere som hjalp til, men noen overføring til helsevesenet i Norge ble det aldri noe av.

(©NTB)