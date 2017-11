Nye voldtektstiltaler mot Kopseng

40-åringen soner allerede en dom på 21 års forvaring – lovens strengeste straff – for å ha forgrepet seg på 19 kvinner. Han kan derfor ikke dømmes til mer straff, og en ny rettssak vil dermed ha begrenset praktisk betydning, skriver Dagbladet.

Etter at politiet i sommer var ferdig med å etterforske to nye voldtektssaker mot Kopseng, gikk statsadvokaten derfor inn for såkalt prosessøkonomisk påtaleunnlatelse. Det innebærer at skyld blir konstatert uten at saken behandles i retten.

Kopseng nekter straffskyld og ville ikke godta en påtaleunnlatelse. Han vil ha saken opp for retten og møter i Oslo tingrett i april.

– Rettssaken er en mulighet for ham til å legge fram sitt syn. Vi vil ha en bred bevisførsel og se saken i en større sammenheng, sier forsvarer Sigurd Klomsæt. Han varsler også en begjæring av gjenopptakelse av saken mot Kopseng før jul. Klomsæt mener danseren ble utsatt for forhåndsdømming av juryen i lagmannsretten. Dommen er også klaget inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

(©NTB)