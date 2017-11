Klart for stor-regionen Viken – med KrFs velsignelse

Opposisjonen fikk altså ikke flertall for å stanse sammenslåingen av Buskerud, Akershus og Østfold, ifølge Aftenposten.

– Svært skuffende at KrF vil stille seg bak et makkverk av en reform som er ført i pennen av partier som åpent sier de vil legge fylkesnivået ned og til og med sier at dette er første skritt på veien, sier SVs Karin Andersen, leder i kommunalkomiteen på Stortinget.

Saken er ikke behandlet i komiteen. Andersen mener det dreier seg om hestehandel mellom partiene i forlengelsen av budsjettsamtalene.

– At KrF velger å stille seg bak denne tvangen etter å høringen i Stortinget som avslørte at ingen av disse tvangsgiftene var lykkelige eller godt begrunnet, viser at de sitter i saksa til Høyre og Frp, sier hun til NTB.

– Må få flere oppgaver

Viken ble vedtatt at Stortinget før sommeren, men opposisjonen ønsket omkamp om sammenslåingen og har fridd til KrF. Partiet vender imidlertid tommelen ned for forslaget, bekrefter kommunalpolitiske talsperson Torhild Brandsdal overfor Aftenposten.

Partiet viser til at man «i respekt» for enigheten mellom partiene tidligere i år om regionreformen ikke vil «fremme eller stemme (for) noen reverseringer eller endring av den nye fylkesstrukturen som Stortinget vedtok 8. juni 2017», skriver avisen.

I merknadene framholder KrF imidlertid at de nye regionene må tilføres flere oppgaver når de ser dagens lys i 2020.

Sa nei til tvangssammenslåing

KrF setter imidlertid foten ned for tvangssammenslåing av kommunene Bindal og Leka. Det framkalte jubel i Senterpartiet.

– Dette er en viktig prinsippseier. Det er ikke lenger flertall på Stortinget for å bruke tvang i kommunereformen. Regjeringens tvangstanker har nå fått et nådestøt, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Han er veldig glad for tirsdagens avklaring fra KrF, som han mener gir kommunene arbeidsro.

Reversering

Regjeringen tvang opprinnelig Leka kommune i Nord-Trøndelag og Bindal på Helgeland i Nordland til å slå seg sammen med de nordtrønderske kommunene Vikna og Nærøy.

Når KrF nå mener at de to første må få fortsette som før, sikrer partiet flertall i Stortinget for at akkurat disse småkommunene får muligheten til å be om reversering, skriver Aftenposten.

Stortinget besluttet 8. juni at i alt 15 kommuner skal tvinges til sammenslåing. Det var imidlertid bare Leka og Bindal som var sikre på at de ville be om reversering hvis de skulle få denne muligheten etter valget.

Resten står

Saken er aktualisert av et Sp-forslag som åpner for at tvangskommuner som ønsker reversering skulle få lov til det. Ap, SV og Rødt har tidligere gjort det klart at de vil støtte forslaget, og nå sørger altså KrF for flertall for omgjøring for to av i alt 15 kommuner som er omfattet av tvang.

Ifølge avisen åpner KrF også for at sammenslåingen av Sandnes og Forsand kan omgjøres – selv om dette ikke ble gjort ved tvang. Bakgrunnen er at det i Forsand er blitt politisk flertall mot den frivillige sammenslåingen i etterkant av stortingsvedtaket i juni.

