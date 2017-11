DNB vil kutte kostnadene med opp mot 2 milliarder

DNB-ledelsen la fram sine finansielle mål for de neste par årene på en kapitalmarkedsdag i London tirsdag.

Ett av målene er over 12 prosent avkastning på egenkapitalen. Per tredje kvartal var avkastningen 10,6 prosent, skriver Dagens Næringsliv.

Dessuten skal kostnadsnivået reduseres, og utgjøre under 40 prosent av inntektene. Over 50 prosent av overskuddet skal deles ut i utbytte. Kjernekapitaldekningen skal ligge over 16,1 prosent.

For et år siden hadde DNB som mål å kutte kostnader med mellom 1,4 og 1,8 milliarder kroner. Nå vil man altså kutte enda mer – mellom 1,5 og 2 milliarder fra 2018 til 2020. Dette skal skje gjennom digitalisering og automatisering.

Fra før har finanskonsernet gjennomført betydelige innstramminger. Blant annet er antallet filialer redusert fra 156 til 57 siden 2013, skriver E24. Antallet fulltidsansatte innen segmentene personkunde og små- og mellomstore bedrifter er redusert med 20 prosent. Det siste året er antallet ansatte kuttet med snaut 100, til 10.785.

