Budsjettkameratene møtes igjen sent tirsdag

Litt etter klokka 23 opplyste partiene at de skal møtes på nytt 23.15.

– Jeg kan ikke kommentere enkeltdeler, men det er krevende spørsmål som gjenstår å bli enige om. Samtidig så har vi kort tid igjen. Derfor viktig å bruke tiden i innspurten, sier Ropstad, som er finanspolitisk talsmann for Kristelig Folkeparti, til NTB.

Venstres Terje Breivik sa tidligere tirsdag kveld til TV 2 at selv om han verken kan eller vil kommentere hva som ligger på bordet, så skal det være nært en løsning for Venstres del.

– Regjeringen har kommet Venstre i møte på mange viktige ting, sa Breivik.

Partene hadde gitt seg selv frist til klokka 18 mandag til å komme til enighet. Den klarte de ikke holde, men den formelle fristen er ikke før klokka 10 onsdag. Den gjenstår det bare å se om partene rekker, sa Breivik.

– Nytt tilbud

Tirsdag ettermiddag møttes Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF til nytt forhandlingsmøte tirsdag ettermiddag etter at regjeringspartiene hadde lagt et nytt tilbud på bordet. Etter om lag to timer på møterommet, kunne partene konstatere at det nærmer seg en enighet.

– Vi har fått et nytt tilbud som gjør at vi kommer nærmere en løsning. Jeg vil kontakte mine nærmeste for å se om det er mulig å nå en enighet, sa Ropstad.

Også Breivik var svært positiv etter at møtet var avsluttet.

Om det er realistisk å konkludere med en enighet allerede i løpet av kvelden, var forhandlingspartnerne ikke sikre på. Årsaken er at tallene må kvalitetssikres og partiene kan ha behov for å legge fram en eventuell enighet for sine grupper.

KrFs krav om forbedret pleiepengeordning og en lærernorm til 850 millioner kroner bidrar til at budsjettforhandlingene på borgerlig side ennå ikke er landet. Den såkalte maskinskatten peker seg ut som en tredje stridssak.

Solberg tok til orde mot lærernorm

Formelt er ikke budsjettsamtalene løftet opp til partiledere og parlamentariske ledere, men i statsrådssalen på Stortinget var det borgerlig toppmøte tirsdag formiddag. Statsminister Erna Solberg (H) benyttet anledningen til å uttrykke bekymring i tilknytning til lærernormen.

– Den har noen utfordringer ved seg, blant annet ved at den vil flytte ressurser fra distriktene og til de store byene, sa hun etter et snaut to timer langt møte med finansminister Siv Jensen (Frp), KrF-leder Knut Arild Hareide og Venstre-leder Trine Skei Grande.

Solberg hevder en lærernorm på skolenivå også vil gjøre det vanskeligere for kommunepolitikerne å legge til rette for omfordeling innad i de store byene, der det ofte er store sosiale forskjeller fra bydel til bydel.

Venstre ønsker også en satsing på flere lærere, men går inn for en annen modell enn KrF. Dermed er partiet alene i forhandlingene om å gå for lærernorm. En slik ordning vil bety maks 15 elever per lærer til og med 4. klasse og 20 elever per lærer fra 5. til 10. trinn.

Pleiepenger

I det alternative budsjettet har KrF satt av 350 millioner kroner til innføring av en lærernorm i 2018. Helårseffekten er 850 millioner. Andre spørsmål som skaper besvær i budsjettinnspurten, er knyttet til maskinskatten samt krav om forbedringer i den nye modellen for pleiepenger til foreldre med alvorlig syke barn.

Den nye pleiepengeordningen som Stortinget vedtok i vår, førte til at flere familier med syke barn fikk rett til å motta pleiepenger. Men samtidig ble ordningen strammet inn, slik at foreldrenes inntekt blir redusert til 66 prosent etter et år.

Finanskomiteen skal avgi sin innstilling 30. november, en frist som for øvrig ble utsatt med en uke allerede før forhandlingene startet.

