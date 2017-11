21 år gammel kvinne siktet for drap på Finnsnes

Den mistenkte kvinnen er overført til helsevesenet, og innlagt ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, opplyste politiet på Finnsnes på en pressekonferanse tirsdag.

Regionlensmann Arnold Nilsen i Finnsnes opplyser at de vil be om at kvinnen blir fengslet.

Politiet fikk melding om saken 12.15. Tre og en halv time senere, klokken 15.41 ble den mistenkte kvinnen pågrepet av væpnet politi noen hundre meter unna åstedet.

Den drepte kvinnen skal ifølge politi ha vært en bekjent av den mistenkte 21-åringen.

Hun er ikke avhørt av politiet. Politiet ønsker ikke å kommentere noe om drapsvåpenet.

