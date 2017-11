Budsjettfristen ryker – igjen 

– Fristen er klokken 18 i kveld. Det er veldig optimistisk. Men vårt mål er å greie dette innen rimelighetens tid. Da har jeg sagt fra nå og ett døgn framover i tid, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til NTB.

Også fra de andre partiene kom det lignende signaler mandag.

Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet satte seg 7. november ned sammen med Venstre og KrF for å forhandle om statsbudsjettet for 2018.

Det har flere ganger vært påpekt at inndekning – hvor man skal hente penger for å kunne betale for partienes hjertesaker – har skapt størst problemer i forhandlingene.

Det var et hastemøte mellom de fire partiene tidligere mandag.

– Vi har hatt et møte der vi har snakket om fremdrift, så skal vi ha et nytt møte senere i dag. Tidspunktet for dette møtet er ikke avklart, sier Høyres Nikolai Astrup, som er leder i finanskomiteen, til NRK.

Samtidig var samtalene mandag fortsatt ikke flyttet opp ett hakk, til de parlamentariske lederne i de fire partiene. Det har skjedd flere ganger tidligere når forhandlingene mellom de fire finanspolitiske talspersonene har kjørt seg fast.

