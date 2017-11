Tiåring funnet i leteaksjon i Larvik

Like før klokken åtte søndag morgen fant politiets hundepatrulje gutten i skogen. Han lå under et pledd og er ifølge politiet i god behold.

Gutten ble meldt savnet like etter klokken 1.

– Han er sist observert i hjemmet sitt omkring klokken 23.30. I øyeblikket deltar Norske redningshunder, Norsk Folkehjelp, Sivilforsvaret, Seaking-helikopter, politipatruljer og hundepatruljer fra politiet i søket, sa operasjonsleder i Sørøst politidistrikt Anne Meyer til VG.

