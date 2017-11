Støre beskylder Høyre før feighet i Nobel-sak

Støre reagerer på at statsministeren og Frps regjeringspartner Høyre ikke deltar i debatten om Hagens kandidatur, skriver Dagens Næringsliv.

– Det viser igjen hvordan Høyre og Erna Solberg sitter helt stille når Frp står for ting som går langt utover grensene for hva som er allment akseptabelt. Høyre sitter helt stille og mener de må det av hensyn til regjeringssamarbeidet med Frp. Det er feigt og uheldig for Norge, sier Støre.

Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, har holdt seg unna diskusjonen om Hagens nominasjon, men avviser kritikken fra Støre.

– Dette er det vanlige politiske spillet fra Ap. Under Jonas Gahr Støre er Ap blitt et parti som er manisk opptatt av å kritisere andre, men som ikke lenger er opptatt av politikkens innhold, sier Helleland. Han sier han ser fram til å diskutere saken med Støre mandag. Da har stortingspresident Olemic Thommessen (H) innkalt Stortingets valgutvalg, som består av de parlamentariske lederne, til et møte saken.

– Vi må diskutere hvordan vil skal håndtere denne saken. Dette er knyttet til Nobelkomiteens uavhengighet, og ikke minst forståelsen av Nobelkomiteens uavhengighet internasjonalt, sier Thommessen.

