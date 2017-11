To menn tiltalt for flere voldtekter og seksuell omgang med barn

De to tiltalte skal ha samarbeidet om en av voldtektene, som ifølge tiltalen fant sted i Oslo i 2012. Da skal den ene av de to tiltalte ha voldtatt en da 14-årig jente på en trampoline, mens den andre holdt henne nede og også forsøkte å tiltvinge seg seksuell omgang. Sistnevnte lyktes ikke ettersom jenta knep sammen munnen og vred seg vekk. På bakgrunn av denne hendelsen er de to også tiltalt for seksuell omgang med barn under 16 år.

I alt teller den omfattende tiltalen seks punkter og sju fornærmede. Den er basert på fem ulike episoder som skal ha funnet sted i Oslo og i Hellas mellom 2012 og 2015.

I tillegg til episoden i 2012 dreier det seg om ytterligere to tilfeller av voldtekt, produksjon eller videreformidling av fremstilling som seksualiserer barn, og annen seksuelt krenkende atferd.

En av mennene er også tiltalt for å ha oppført seg krenkende overfor en kvinne både under og etter et kjæresteforhold mellom de to, blant annet gjennom å på ulike måter nekte henne å snakke med andre gutter og låse henne inne.

Rettssaken starter mandag og går fram til 1. desember. Det kommer til å være delvis lukkede dører under de fornærmedes og tiltaltes forklaringer.

