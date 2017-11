To savnet og to til sykehus etter brann i smelteverk i Vestre Toten

To personer er savnet og to personer brakt til sykehus etter at det oppsto en eksplosjonsartet brann i et smelteverk på Eina på Vestre Toten.